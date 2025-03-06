В Госдуме объяснили, почему депутаты перестали публиковать декларации о доходах
Депутаты не публикуют декларации о доходах в открытом доступе, чтобы обезопасить свои семьи в период проведения СВО. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Гусев подчеркнул, что депутаты регулярно отчитываются перед Госдумой о своих доходах и об имуществе. Однако в период проведения спецоперации публиковать декларации необязательно, чтобы не подвергать риску свои семьи.
По словам депутата, члены фракции «Справедливая Россия — За правду» решили продолжать публиковать свои декларации каждый год, как и раньше, так как «им нечего скрывать».
Ранее в Краснодарском крае пресс-секретарь регионального Заксобрания Диана Купридо, собиравшая деньги на нужды спецоперации России на Украине, уволилась по собственному желанию по результатам проверки декларации о доходах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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