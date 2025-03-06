В Госдуме объяснили, почему депутаты перестали публиковать декларации о доходах

Гусев подчеркнул, что депутаты регулярно отчитываются перед Госдумой о своих доходах и об имуществе. Однако в период проведения спецоперации публиковать декларации необязательно, чтобы не подвергать риску свои семьи.

По словам депутата, члены фракции «Справедливая Россия — За правду» решили продолжать публиковать свои декларации каждый год, как и раньше, так как «им нечего скрывать».

Ранее в Краснодарском крае пресс-секретарь регионального Заксобрания Диана Купридо, собиравшая деньги на нужды спецоперации России на Украине, уволилась по собственному желанию по результатам проверки декларации о доходах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

