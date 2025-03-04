Депутат Бессараб рассказала, как увеличить пенсию на 40%

По её словам, для этого следует на пять лет отложить выход на пенсию на пять лет и в течение этого времени продолжать официально трудиться.

Парламентарий пояснила, что в этом случае до 45% увеличится количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, а фиксированные страховые выплаты по старости вырастут до 36%.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что для получения пенсии в размере свыше 50 тысяч рублей нужно в течение 35 лет официально зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц, сообщает «Свободная пресса».

