Депутат Бессараб рассказала, как увеличить пенсию на 40%
У достигших пенсионного возраста граждан есть возможность увеличить пенсию на 40% за пять лет. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.
По её словам, для этого следует на пять лет отложить выход на пенсию на пять лет и в течение этого времени продолжать официально трудиться.
Парламентарий пояснила, что в этом случае до 45% увеличится количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, а фиксированные страховые выплаты по старости вырастут до 36%.
Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что для получения пенсии в размере свыше 50 тысяч рублей нужно в течение 35 лет официально зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru