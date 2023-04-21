В Госдуме объяснили необходимость развития института нянь в России

По словам депутата, в России уже создан профессиональный стандарт для нянь, есть понимание того, как следует их обучать.

Буцкая подчеркнула, что реализация ее проекта уже началась на региональном уровне. Впоследствии, полагает депутат, данная структура получит поддержку на государственном уровне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми осваивать новые профессии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

