В Госдуме объяснили необходимость развития института нянь в России
Институт нянь следует развивать в России. Госпомощь многодетным матерям не работает, а в детсадах и яслях не хватает мест. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, сообщил портал NEWS.ru.
По словам депутата, в России уже создан профессиональный стандарт для нянь, есть понимание того, как следует их обучать.
Буцкая подчеркнула, что реализация ее проекта уже началась на региональном уровне. Впоследствии, полагает депутат, данная структура получит поддержку на государственном уровне.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город помогает женщинам с детьми осваивать новые профессии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru