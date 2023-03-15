Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Число многодетных семей в российской столице за 10 лет выросло почти в три раза - до 195 тысяч. Помимо этого, в мегаполисе функционируют свыше 40 школ приемных родителей. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в значительной степени такие положительные результаты стали возможны, благодаря семейной политики столичных властей. Она воплощается в жизнь в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

Собянин перечислил некоторые меры, принимаемые в данном направлении. Так, на постоянной основе увеличиваются пособия и социальные выплаты семьям с детьми. Многодетные каждый месяц получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и другие нужды.

Второй родитель с 2022 года получил возможность не платить за проезд в общественном транспорте. Размер выплачиваемых пособий на детей до 18 лет из нуждающихся семей теперь определяется комплексной оценкой такой нуждаемости.

Практически все дети в Москве, которые остались по тем или иным причинам без родителей, сегодня живут в приемных семьях. Город предоставляет широкогабаритную квартиру супругам, которые решатся взять на воспитание пять и больше несовершеннолетних.

