Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей
Число многодетных семей в российской столице за 10 лет выросло почти в три раза - до 195 тысяч. Помимо этого, в мегаполисе функционируют свыше 40 школ приемных родителей. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, в значительной степени такие положительные результаты стали возможны, благодаря семейной политики столичных властей. Она воплощается в жизнь в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».
Собянин перечислил некоторые меры, принимаемые в данном направлении. Так, на постоянной основе увеличиваются пособия и социальные выплаты семьям с детьми. Многодетные каждый месяц получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и другие нужды.
Второй родитель с 2022 года получил возможность не платить за проезд в общественном транспорте. Размер выплачиваемых пособий на детей до 18 лет из нуждающихся семей теперь определяется комплексной оценкой такой нуждаемости.
Практически все дети в Москве, которые остались по тем или иным причинам без родителей, сегодня живут в приемных семьях. Город предоставляет широкогабаритную квартиру супругам, которые решатся взять на воспитание пять и больше несовершеннолетних.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
- СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
- Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
- Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке
- В США предложили отказаться от российских реакторов
- Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
- В МЭА спрогнозировали рекордный спрос на нефть в мире в 2023 году
- СМИ: В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru