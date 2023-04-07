В Госдуме объяснили, кого коснётся законопроект о запрете жидкостей для вейпов

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что в России должен быть введён полный запрет вейпов и для взрослых, и для несовершеннолетних, сообщает «Вечерняя Москва».

В России запретят продавать вейпы со скидками

Депутат, который является одним из авторов инициативы, отметил, что законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов — всего лишь первый шаг к полному запрету электронных сигарет и аналогичных устройств.

Он указал, что касающийся вейпов документ о запрете продажи «курительных» гаджетов и жидкостей детям - «межфракционный и промежуточный».

«ЛДПР поддержит любые инициативы... В итоге мы должны прийти к полному запрету вейпов для всех — и для взрослых, и для несовершеннолетних», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов - как никотиносодержащих, так и безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие зависимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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