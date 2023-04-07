В Госдуме объяснили, кого коснётся законопроект о запрете жидкостей для вейпов
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что в России должен быть введён полный запрет вейпов и для взрослых, и для несовершеннолетних, сообщает «Вечерняя Москва».
Депутат, который является одним из авторов инициативы, отметил, что законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов — всего лишь первый шаг к полному запрету электронных сигарет и аналогичных устройств.
Он указал, что касающийся вейпов документ о запрете продажи «курительных» гаджетов и жидкостей детям - «межфракционный и промежуточный».
«ЛДПР поддержит любые инициативы... В итоге мы должны прийти к полному запрету вейпов для всех — и для взрослых, и для несовершеннолетних», — заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов - как никотиносодержащих, так и безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие зависимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Синоптик «Фобоса» пообещал москвичам майское тепло
- В Госдуме оценили предложение папы Римского Франциска о пасхальном перемирии
- МИД России призвал Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня
- Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом
- Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля
- «Победа» с июня возобновит рейсы в турецкую Аланию
- Вышел трейлер сериала по «Звёздным войнам». Видео
- Песков: степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине не повлияет на СВО
- Экономист усомнился, что доллар поднимется выше 83-84 рублей
- В Госдуме объяснили, кого коснётся законопроект о запрете жидкостей для вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru