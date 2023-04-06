В России запретят продавать вейпы со скидками
Депутаты Госдумы подготовили новые поправки, касающиеся ограничении продажи в России вейпов и аналогичных устройств, сообщает РИА Новости.
В частности, инициатива предусматривает запрет на открытую выкладку вейпов в магазинах, а также предоставление различных скидок при реализации устройства для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП).
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что депутаты могут принять закон о полном запрете вейпов и аналогичных устройств для несовершеннолетних уже 11 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru