В Госдуме объяснили, как пенсионерам получить рассрочку по кредитным долгам

Вступивший в силу закон об особенностях возврата просроченной задолженности в период пандемии COVID-19 затронет около 4 миллионов юрлиц и ИП, а также 1,5 миллионов пенсионеров, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно закону, пенсионеры смогут получить рассрочку на долги по кредитному договору. Мера поддержки распространяется на тех из них ,кто получает пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потере кормильца в размере не меньше двух МРОТ, не имеющие других доходов и недвижимости, если долг по кредиту не превышает одного миллиона рублей.

Для них возможна однократная рассрочка сроком до 1 июля 2022 года. Чтобы её получить, будет достаточно обращения в Федеральную службу судебных приставов, отмечают в Госдуме.

