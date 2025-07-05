РОДОМ ИЗ МУРОМА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В 2025 году праздник любви выпал на вторник, многие торжественные мероприятия для семей пройдут уже позднее – в выходные.

Официальная история праздника берет свое начало в 1990-е годы, когда в России было возобновлено почитание святых Петра и Февронии. Петр и Феврония родом из Мурома Владимирской области. Именно администрация города настояла на том, чтобы праздник семьи был непосредственно связан с именами этих святых.

Петр и Феврония - русские православные святые, покровители семьи и брака. Их история описана в «Повести о Петре и Февронии» и уже стала примером для супружеских пар, которые мечтают о настоящей любви и верности на всю жизнь. Святые жили в XII-XIII веках в Муроме, позднее были канонизированы уже в 1547 году.

Из повести известно, что князь Петр заболел проказой, и никто не мог его исцелить. Во сне ему было открыто, что его вылечит крестьянка Феврония из деревни Ласково. Так и случилось - Феврония согласилась помочь, но хотела, чтобы Петр женился на ней. По сюжету бояре не приняли Февронию как княгиню, так как она была из простого народа, что раньше осуждалось в «высших кругах». За это супругов изгнали из Мурома, они уплыли на лодке по Оке, но вскоре народ Мурома призвал их вернуться, так как на город обрушились кошмарные бедствия. Уже в старости влюбленные Петр и Феврония приняли монашество, и, по преданию, умерли в один день и даже час, пройдя совместный путь достойно – рядом в радости и в горе.

Для верующих Петр и Феврония считаются образцом любви, верности и преданности. Их история учит жертвенности ради близкого человека и показывает, что настоящая любовь преодолевает все преграды, сложности, справляется со всеми вызовами и «никогда не перестает», как и написано в Библии.

Также эти святые признаны покровителями семьи и брака, верующие люди молятся им за семейное счастье и благополучие, их часто вспоминают на свадьбах, просят благословения для молодой семьи. Есть даже специальная молитва Петру и Февронии.

В 2006 году в Муроме жители собрали 20 тысяч подписей, чтобы праздник в честь Петра и Февронии был учрежден на официальном уровне.

Через два года этот праздник вышел за пределы Мурома, его активно начали отмечать по всей стране. В 2022 году президент РФ Владимир Путин издал указ, который наградил День семьи, любви и верности статусом государственного праздника. Теперь чиновники, общественники и обычные граждане противопоставляют этот праздник Дню святого Валентина, который «не отражает российские ценности». Депутаты предлагают «перейти» на свой День семьи, отмечать его широко и масштабно, а про февральские валентинки забыть.

День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Этот день должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН.

«Я считаю, что однозначно это должен быть выходной день, потому что это праздник семьи, любви и верности. Это именно тот самый день, который надо проводить в кругу всей семьи. Это праздник каждого человека. Если у кого-то еще нет своей семьи, можно заехать к родственнику, которого не видел два года, бабушку проведать, которую с Нового года не видел. Если это своя семья, собраться вместе – это замечательно. Я однозначно поддерживаю предложение», - рассказала она.