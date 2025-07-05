День семьи, любви и верности - 2025: История, традиции и запреты праздника
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля, праздник тесно связан с историей любви святых Петра и Февронии. В этот день по всей России проходят концерты, ярмарки и конкурсы. В материале НСН – как отметить самый семейный праздник в этом году.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Этот день был выбран не случайно: праздник тесно связан с историей любви святых Петра и Февронии, которые стали образцами супружеского счастья и умерли в один день. Многие называют этот праздник аналогом западного праздника – Дня святого Валентина.
В материале НСН – история главного семейного праздника, традиции, народные приметы и поверья.
РОДОМ ИЗ МУРОМА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В 2025 году праздник любви выпал на вторник, многие торжественные мероприятия для семей пройдут уже позднее – в выходные.
Официальная история праздника берет свое начало в 1990-е годы, когда в России было возобновлено почитание святых Петра и Февронии. Петр и Феврония родом из Мурома Владимирской области. Именно администрация города настояла на том, чтобы праздник семьи был непосредственно связан с именами этих святых.
Петр и Феврония - русские православные святые, покровители семьи и брака. Их история описана в «Повести о Петре и Февронии» и уже стала примером для супружеских пар, которые мечтают о настоящей любви и верности на всю жизнь. Святые жили в XII-XIII веках в Муроме, позднее были канонизированы уже в 1547 году.
Из повести известно, что князь Петр заболел проказой, и никто не мог его исцелить. Во сне ему было открыто, что его вылечит крестьянка Феврония из деревни Ласково. Так и случилось - Феврония согласилась помочь, но хотела, чтобы Петр женился на ней. По сюжету бояре не приняли Февронию как княгиню, так как она была из простого народа, что раньше осуждалось в «высших кругах». За это супругов изгнали из Мурома, они уплыли на лодке по Оке, но вскоре народ Мурома призвал их вернуться, так как на город обрушились кошмарные бедствия. Уже в старости влюбленные Петр и Феврония приняли монашество, и, по преданию, умерли в один день и даже час, пройдя совместный путь достойно – рядом в радости и в горе.
Для верующих Петр и Феврония считаются образцом любви, верности и преданности. Их история учит жертвенности ради близкого человека и показывает, что настоящая любовь преодолевает все преграды, сложности, справляется со всеми вызовами и «никогда не перестает», как и написано в Библии.
Также эти святые признаны покровителями семьи и брака, верующие люди молятся им за семейное счастье и благополучие, их часто вспоминают на свадьбах, просят благословения для молодой семьи. Есть даже специальная молитва Петру и Февронии.
В 2006 году в Муроме жители собрали 20 тысяч подписей, чтобы праздник в честь Петра и Февронии был учрежден на официальном уровне.
Через два года этот праздник вышел за пределы Мурома, его активно начали отмечать по всей стране. В 2022 году президент РФ Владимир Путин издал указ, который наградил День семьи, любви и верности статусом государственного праздника. Теперь чиновники, общественники и обычные граждане противопоставляют этот праздник Дню святого Валентина, который «не отражает российские ценности». Депутаты предлагают «перейти» на свой День семьи, отмечать его широко и масштабно, а про февральские валентинки забыть.
День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Этот день должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН.
«Я считаю, что однозначно это должен быть выходной день, потому что это праздник семьи, любви и верности. Это именно тот самый день, который надо проводить в кругу всей семьи. Это праздник каждого человека. Если у кого-то еще нет своей семьи, можно заехать к родственнику, которого не видел два года, бабушку проведать, которую с Нового года не видел. Если это своя семья, собраться вместе – это замечательно. Я однозначно поддерживаю предложение», - рассказала она.
ТРАДИЦИИ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В этот день Русская Православная Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских.
Мощи святых Петра и Февронии Муромских находятся в Троицком женском монастыре в городе Муроме. Мощи святых были перевезены сюда в 1992 году. Во времена советской власти они хранились в Благовещенском мужском монастыре, а до 1921 года — в Рождественском соборе города Мурома. По воскресным дням у открытой раки с мощами Петра и Февронии совершается водосвятный молебен с чтением акафиста.
8 июля верующие по всей стране посещают храмы, молятся о благополучии в семье, просят о помощи в семейных делах и заступничестве. Многие семьи проводят совместные завтраки или ужины, ходят на пикники, дарят друг другу подарки. Ромашка стала особым символом этого дня, она символизирует верность и семейный уют. Этот цветок во многих культурах - символ любви и материнства. А издавна девушки гадали на любовь именно на этом цветке, отрывая по одному лепестку. Поэтому в этот день девушкам дарят ромашки и делают венки из полевых цветов.
Традиционно самые громкие гуляния в этот день проходят в родном городе святых – Муроме. 8 июля или в ближайшие к празднику выходные в городе проводят концерты, танцы, выступают артисты и певцы. В этот день влюбленные дарят друг другу небольшие подарки, признаются в любви и даже женятся.
Считается, что пожениться в День семьи – это хорошая примета, поэтому в этот день традиционно отмечается наплыв в ЗАГСах во всех регионах. Влюбленные парочки прогуливаются по паркам, фотографируются и загадывают себе вечную верность и любовь.
Конечно, уже не только в Муроме проводят праздничные концерты, другие города активно поддерживают семейный праздник. В Москве, например, многие музеи и парки готовят специальные программы для семей, устраивают ярмарки и конкурсы с призами. Много мероприятий в этот день посвящается детям, ведь сложно себе представить настоящую семью без детского смеха и забав.
В этот день семьям также вручаются медали. Медаль «За любовь и верность» - это общественная награда, вручаемая в России в День семьи, любви и верности. Медалью награждаются супружеские пары, прожившие в браке не менее 25 лет, которые доказали свою любовь и крепость семейных уз.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК: ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
Можно провести этот день и дома, в кругу семьи. В таком случае стоит избегать любых ссор и конфликтов, праздник должен быть наполнен теплом и уютом.
В этот день не стоит заниматься тяжелым трудом или хлопотать в огороде.
Что еще не советуют делать в День семьи:
· Переезжать (считается, что это может негативно сказаться на доходах семьи).
· Не срывать ромашку, особенно для гаданий (ромашка – главный символ праздника).
· Венчаться в этот день все-таки не рекомендуется, но можно зарегистрировать свои отношения
· Также поверья предостерегают от нахождения в этот день близко к воде в одиночестве
· Не принято в День семьи заниматься творчеством, которое связано с рукоделием – шить, вышивать, делать поделки из натуральных материалов. Народные приметы говорят, что можно случайно «зашить счастье».
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