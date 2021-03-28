В Госдуме обратятся в Минпросвет после видео с просьбой детей построить школу
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев намерен обратиться в Минпросвещения и властям Татарстана. Цель - проверить наличие образовательных организаций в каждом населенном пункте страны и построить школу для учеников двух поселков под Казанью к 1 сентября, сообщает РИА Новости.
«Письма в адрес министра просвещения Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова будут отправлены в понедельник», - заявил Зайцев.
Депутатское обращение – реакция на видео детей из посёлков Вишневка и Привольный в котором они сняты сидя и лежа в снегу, изобразив слово «школа». Ролик был опубликован в среду в соцсетях.
«Дорогой наш президент, дайте нам школу!» - попросили дети.
В письмах депутат рекомендует срочно подготовить проектно-сметную документацию, возвести школу и обеспечить детям транспортную доступность к ней.
«Необходимо провести проверку всех регионов на наличие школьных учреждений в каждом населенном пункте», - сказано в письмах из Госдумы.
Ранее стало известно, что прокуратура проведет проверку в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции НСН призвал власти не экономить на образовании и не закрывать школы, которым приходится помогать функционировать.
«Даже мыслить так нужно запретить. Если есть школа в селе, не надо ее сносить. Молодежь уезжает из регионов, потому что там недостаточно инфраструктуры. Мы уже оптимизировали систему здравоохранения перед пандемией, и теперь приходится героическим трудом преодолевать нехватку больниц.», - сказал он.
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