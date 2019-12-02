В Госдуме обратили внимание на нехватку лекарств от муковисцидоза
В Госдуме призвали Минздрав и Генпрокуратуру разобраться с нехваткой в стране необходимых лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе с муковисцидозом. Как пишет RT, письма с соответствующими просьбами были депутат Госдумы Михаил Старшинов направил в ведомства.
В частности, депутат просит провести проверку обоснованности отказа медучреждений от закупок оригинальных иностранных лекарств. По словам Старшинова, в медучреждениях отдают предпочтение российским дженерикам, которые, однако, имеют больше побочных действий и менее эффективны.
Депутат отметил в письмах, что проблема является крайне острой. Муковисцидоз - наследственное заболевание, связанное с нарушением работы поджелудочной железы и лёгких.
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