В Госдуме обратили внимание на нехватку лекарств от муковисцидоза

В частности, депутат просит провести проверку обоснованности отказа медучреждений от закупок оригинальных иностранных лекарств. По словам Старшинова, в медучреждениях отдают предпочтение российским дженерикам, которые, однако, имеют больше побочных действий и менее эффективны.

Депутат отметил в письмах, что проблема является крайне острой. Муковисцидоз - наследственное заболевание, связанное с нарушением работы поджелудочной железы и лёгких.

