В Госдуме обозначили сроки старта пляжного сезона в России
Пляжи на территории Российской Федерации могут быть открыты с 1 июля. Такую перспективу обозначил председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете». При этом, по его словам, всё будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в регионах по коронавирусу.
Дегтярёв считает, что в нынешних условиях полеты на отдых в другие страны представляют определённую опасность. Кроме того, внутренний туризм более предпочтителен, поскольку это позволит оздоровиться отечественной туристической отрасли.
По оценке парламентария, лидерами туристической отрасли в этом году, должны стать Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Поволжье, Татарстан, Сибирь и Приморский край, отмечает Ura.ru. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин обратился с призывом к согражданам не планировать отпуск в других странах в ближайшее время.
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