В Госдуме обозначили сроки старта пляжного сезона в России

Пляжи на территории Российской Федерации могут быть открыты с 1 июля. Такую перспективу обозначил председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете». При этом, по его словам, всё будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в регионах по коронавирусу.

Дегтярёв считает, что в нынешних условиях полеты на отдых в другие страны представляют определённую опасность. Кроме того, внутренний туризм более предпочтителен, поскольку это позволит оздоровиться отечественной туристической отрасли.

По оценке парламентария, лидерами туристической отрасли в этом году, должны стать Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Поволжье, Татарстан, Сибирь и Приморский край, отмечает Ura.ru. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин обратился с призывом к согражданам не планировать отпуск в других странах в ближайшее время.

