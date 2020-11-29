В Госдуме обеспокоены сообщениями о проверках пенсионеров

По словам Исаева, по этому поводу отправили запросы в Пенсионный фонд и Министерство труда и обсудили с главой ПФР Максимом Топилиным и замглавы Минтруда Андреем Пудовым, сообщает ТАСС.

«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — пояснил.

По его словам, «Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году».

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что ненсионеров в 2021 году ожидает проверка на получение дополнительных доходов, а также выплат «северных» доплат, если люди живут за рубежом.

