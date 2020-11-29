В Госдуме обеспокоены сообщениями о проверках пенсионеров
Первый заместитель лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев высказал обеспокоенность по поводу информации о проверках дополнительных доходов пенсионеров.
По словам Исаева, по этому поводу отправили запросы в Пенсионный фонд и Министерство труда и обсудили с главой ПФР Максимом Топилиным и замглавы Минтруда Андреем Пудовым, сообщает ТАСС.
«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — пояснил.
По его словам, «Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году».
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что ненсионеров в 2021 году ожидает проверка на получение дополнительных доходов, а также выплат «северных» доплат, если люди живут за рубежом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- Суд распорядился насчет обыска у доктора Диего Марадоны
- В Минске в числе задержанных на акциях протеста оказался член КС Крук
- В Госдуме обеспокоены сообщениями о проверках пенсионеров
- В городской больнице Тулы выявили очаг коронавируса
- Bloomberg: США не смогут остановить «Северный поток - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru