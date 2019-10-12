В Госдуме обещали разобраться в причинах смерти мальчика из «Артека»

Уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса за («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» заведено по факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга. ТАСС уточняется, что ребенок отдыхал в международном детском центре «Артек».

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь Ольга Постнова сообщилa, что по дaнным следствия, нaкaнуне, 11 октября, из детского лaгеря в ялтинскую городскую больницу №1 был достaвлен ребенок с предвaрительным диaгнозом «пневмония». Несмотря нa окaзaнную медицинскую помощь, спустя несколько чaсов он умер.

Депутат Госдумы Сергей Чепиков считает, что необходимо дождаться выводов медиков и следователей, которые выясняют обстоятельства и причины смерти мальчика из Санкт-Петербурга, умершего от пневмонии спустя три часа после доставки из лагеря «Артек». Об этом народный избранник заявил в эфире НСН.

«Я планирую поездку в «Артек» совместно с представителями Минспорта в конце месяца. Думаю, будем изучать ситуацию. И на заседании комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы, я полагаю, конечно, нужно обсудить инцидент. Но нужно, дождаться выводов медиков и следователей.

Очень печальный случай. Приношу соболезнования семье ребенка. Для любой семьи потеря ребенка – это трагедия», - отметил парламентарий.

Напомним менее половины россиян выбрали летом 2019 года путёвки в лагеря для своих детей, согласно статистике специалистов рынка детского отдыха. По данным экспертов отрасли, большинство учреждений детского отдыха испытывают проблемы с недостатком квалифицированного персонала – особенно не хватает медицинских работников и пионервожатых. Представители МЧС в ходе проверок перед началом оздоровительной кампании пресекли более 3 тыс. нарушений.



Ранее участники пресс-конференции НСН рассказали, почему россияне боятся отправлять детей на канукулы в лагеря.