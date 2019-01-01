На Украине строят новое хранилище для радиоактивных отходов
На Запорожской АЭС началось строительство ангарного хранилища легкого типа для размещения радиоактивных отходов, передает «Синьхуа».
Новое хранилище рассчитано на 1300 железобетонных контейнеров по четыре «бочки» с РАО в каждом. Эти контейнеры затем планируется вывозить в госхранилище на постоянное захоронение.
Объект будет полностью введен в эксплуатацию через два года.
Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе.
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