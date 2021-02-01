В Госдуме не видят необходимости менять законодательство из-за прошедших митингов

Законодательство РФ в части организации публичных мероприятиях соответствует международным нормам и не выходит за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

При этом он отметил, что не видит необходимости менять законодательство из-за прошедших в стране несанкционированных акциях 23 и 31 января.

Клишас отметил, что у протестующих нет позитивной повестки. Он добавил, что в Красноярске вышли протестовать 240 человек. Мэрия города ранее сообщила о 800 протестующих.

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По сообщениям правозащитных организаций, общее число задержанных на акциях 23 и 31 января в России превысило 9 тысяч человек.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыМитингАндрей Клишас
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