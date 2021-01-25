В Мосгорсуде рассказали об административных делах после митингов 23 января
Столичные суды назначили 30 административных арестов и 64 штрафа гражданам за административные правонарушения на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
Как отметила пресс-секретарь, всего в московские суды общей юрисдикции поступили 448 дел о правонарушениях по различным частям статей о нарушении порядка организации или проведения митинга, а также о неповиновении сотрудникам полиции.
Нарушителям назначены наказания в виде административных арестов от 7 до 15 суток и штрафы от 10 до 250 тысяч рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, отметил, что граждане имеют право на выражение своей точки зрения в рамках закона. При этом глава государства подчеркнул, что правоохранители также должны руководствоваться законом, отмечает «Свободная пресса».
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