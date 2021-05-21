В Госдуме не поддержали проект о бесплатном проезде детей в общественном транспорте

В думской комиссии отметили, что реализация такого законопроекта потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом авторы инициативы не указали, из каких источников будет браться деньги. В комиссии пояснили, что это является нарушением Бюджетного кодекса РФ, передает ТАСС.

Между тем, 7 марта в стране вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых. Для водителей и кондукторов за высадку малолетних нарушителей предусмотрен штраф.

