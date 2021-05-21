В Госдуме не поддержали проект о бесплатном проезде детей в общественном транспорте
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте до 16 лет.
Ранее с таким законопроектом выступили депутаты от фракции ЛДПР.
В думской комиссии отметили, что реализация такого законопроекта потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом авторы инициативы не указали, из каких источников будет браться деньги. В комиссии пояснили, что это является нарушением Бюджетного кодекса РФ, передает ТАСС.
Между тем, 7 марта в стране вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых. Для водителей и кондукторов за высадку малолетних нарушителей предусмотрен штраф.
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