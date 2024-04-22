В Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке до 12%

«Я категорически против, это антипродуктивная мера. Я буду всячески отстаивать, чтобы такого подхода не было. Семейная ипотека должна сохраниться в своем объеме и в своих стоимостных характеристиках – не больше 6% годовых. Я считаю, что менять процент неправильно. Чем семилетний ребенок в семье отличается от шестилетнего или пятилетнего? Семьям надо помогать, пока ребенок на ноги не встанет. Для этого и запускалась семейная ипотека», - объяснил он.

По его словам, подобная мера не поможет отсечь инвесторов от реально нуждающихся семей.

«Никак изменение ставки в зависимости от возраста ребенка не отсекает тех людей, которые занимаются инвестициями. Чтобы отсечь инвесторов от реально нуждающихся, нужны другие механизмы и подходы. Вся база по той или иной семье есть в налоговой службе, не составляет никакого труда выяснить, инвестиционная квартира это или квартира для улучшения жилищных условий семьи», - отметил он.

При этом депутат признал, что ставка должна варьироваться в зависимости от ситуации в регионе.

«В целом по льготной ипотеке нужен дифференцированный подход. Если в регионе есть предложение по продаже квартир и надо простимулировать спрос, мы делаем ставку доступнее. Если же в регионе не готова промышленная и ресурсная база по стройматериалам, то делать ставки низкие, чтобы цены на квартиры улетали очень высоко, не нужно», - резюмировал собеседник НСН.

Процентную ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать в зависимости от платежеспособности населения, регионы с низкими доходами не смогут позволить себе ставку в 12%, заявил ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Радиоточке НСН».

