В Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке до 12%
Владимир Кошелев заявил НСН, что ставка не должна варьироваться в зависимости от возраста ребенка, а с инвесторами нужно бороться другими способами.
Повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет не поможет «отсечь» инвесторов от реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, она будет действовать с 1 июля 2024 года. Отмечается, что только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать.
«Я категорически против, это антипродуктивная мера. Я буду всячески отстаивать, чтобы такого подхода не было. Семейная ипотека должна сохраниться в своем объеме и в своих стоимостных характеристиках – не больше 6% годовых. Я считаю, что менять процент неправильно. Чем семилетний ребенок в семье отличается от шестилетнего или пятилетнего? Семьям надо помогать, пока ребенок на ноги не встанет. Для этого и запускалась семейная ипотека», - объяснил он.
По его словам, подобная мера не поможет отсечь инвесторов от реально нуждающихся семей.
«Никак изменение ставки в зависимости от возраста ребенка не отсекает тех людей, которые занимаются инвестициями. Чтобы отсечь инвесторов от реально нуждающихся, нужны другие механизмы и подходы. Вся база по той или иной семье есть в налоговой службе, не составляет никакого труда выяснить, инвестиционная квартира это или квартира для улучшения жилищных условий семьи», - отметил он.
При этом депутат признал, что ставка должна варьироваться в зависимости от ситуации в регионе.
«В целом по льготной ипотеке нужен дифференцированный подход. Если в регионе есть предложение по продаже квартир и надо простимулировать спрос, мы делаем ставку доступнее. Если же в регионе не готова промышленная и ресурсная база по стройматериалам, то делать ставки низкие, чтобы цены на квартиры улетали очень высоко, не нужно», - резюмировал собеседник НСН.
Процентную ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать в зависимости от платежеспособности населения, регионы с низкими доходами не смогут позволить себе ставку в 12%, заявил ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Радиоточке НСН».
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