В Раменском округе Подмосковья ребенка искусала бездомная собака

Бродячая собака искусала семилетнего мальчика на детской площадке в Раменском округе Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СК РФ Ольга Врадий.

По словам Врадий, следователи проверяют обстоятельства данного инцидента. РИА Новости передает, что нападение произошло на детской площадке одного из поселков в Раменском округе. Бродячая собака искусала голову ребенка, его госпитализировали.

Отмечается, что в настоящий момент жизнь и здоровье мальчика вне опасности.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал ужесточить наказание за выбрасывание домашних животных.

