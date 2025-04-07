В Госдуме не исключили полную блокировку зарубежных хостингов

Блокировка сайтов крупнейших иностранных хостинг-провайдеров в России может первым шагом в работе Роскомнадзора по ограничению их деятельности на территории страны. Об этом в своём Telegram-канале заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

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Он уточнил, что речь идёт о сайтах компаний, подлежащих «приземлению», которые, «в перспективе ближайших нескольких лет» могут быть полностью заблокированы.

«Особенно если они продолжат игнорировать требования нашего законодательства», - заключил парламентарий.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты 12 крупных иностранных хостинг-провайдеров, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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