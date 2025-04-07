В Госдуме не исключили полную блокировку зарубежных хостингов

Рынок США открылся обвалом котировок вслед за ЕС и Азией Экс-акционер Соликамского магниевого завода Кондрашев объявлен в розыск Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3600 человек Экс-издатель «Медиазоны» Верзилов заочно арестован по делу о госизмене Фестиваль «Гагарин.doc» будет посвящен юбилею основания космодрома «Байконур»