В Госдуме не готов ни один законопроект о домашнем насилии

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ни один законопроект о домашнем насилии пока не готов для рассмотрения в нижней палате парламента.

По его словам, все предложенные инициативы либо противоречат действующему законодательству, либо открыто вмешиваются в частную жизнь.

"В таком виде, конечно, принимать нельзя", - приводит ТАСС словам главы комитета.