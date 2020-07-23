В Госдуме не готов ни один законопроект о домашнем насилии
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ни один законопроект о домашнем насилии пока не готов для рассмотрения в нижней палате парламента.
По его словам, все предложенные инициативы либо противоречат действующему законодательству, либо открыто вмешиваются в частную жизнь.
"В таком виде, конечно, принимать нельзя", - приводит ТАСС словам главы комитета.
Крашенинников добавил, что пока сложилась патовая ситуация, но тем не менее необходимо работать в данном направлении.
Ранее организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Наталья Краснослободцева в эфире НСН обратилась к государству с просьбой о помощи кризисным центрам, помогающим жертвам домашнего насилия.
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