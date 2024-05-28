В Госдуме назвали переезд украинского спортсмена в Россию выбором безопасности

«Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее», - пояснила она в интервью «Газете.Ru».

Как добавила Журова, при желании Кузнецов сможет продолжить тренировки в России.

Ранее сообщалось, что Кузнецов отправился с национальной сборной Украины на первенство Европы в Польше, а затем через Чехию уехал в Москву. В дальнейшем спортсмен смог получить российское гражданство, напоминает «Радиоточка НСН».

