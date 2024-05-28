В Госдуме назвали переезд украинского спортсмена в Россию выбором безопасности
Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов переехал в Россию, поскольку сделал выбор в пользу безопасности, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее», - пояснила она в интервью «Газете.Ru».
Как добавила Журова, при желании Кузнецов сможет продолжить тренировки в России.
Ранее сообщалось, что Кузнецов отправился с национальной сборной Украины на первенство Европы в Польше, а затем через Чехию уехал в Москву. В дальнейшем спортсмен смог получить российское гражданство, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой
- Суд оштрафовал тульского пенсионера на 15 тысяч за убийство кота
- Уэйн Руни заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду
- Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах
- В Госдуме назвали переезд украинского спортсмена в Россию выбором безопасности
- Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает
- В Уфе трех судей отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка
- Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши
- Путин: События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО
- Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru