В Госдуме назвали переезд украинского спортсмена в Россию выбором безопасности

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов переехал в Россию, поскольку сделал выбор в пользу безопасности, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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«Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее», - пояснила она в интервью «Газете.Ru».

Как добавила Журова, при желании Кузнецов сможет продолжить тренировки в России.

Ранее сообщалось, что Кузнецов отправился с национальной сборной Украины на первенство Европы в Польше, а затем через Чехию уехал в Москву. В дальнейшем спортсмен смог получить российское гражданство, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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