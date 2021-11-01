В Госдуме назвали «ерундой» слова Собчак о спиртном и высшем образовании
Депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что критерием продажи или не продажи алкоголя в магазинах может быть только возрастной ценз, сообщает NEWS.ru.
Комментируя предложение телеведущей Ксении Собчак продавать «алкоголь, наркотики и любые подобные вещи» только людям с высшим образованием парламентарий отметил, что это «полная ерунда» и последствия не зависят от образования человека.
«Можно по-разному алкоголь употреблять — 50 граммов, а можно литр. Всё от человека зависит, но ни в коем случае не зависит от его образования, будь то начальное, среднее или высшее», - резюмировал Леонов.
Ранее в Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru