В Госдуме назвали «ерундой» слова Собчак о спиртном и высшем образовании

Депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что критерием продажи или не продажи алкоголя в магазинах может быть только возрастной ценз, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя предложение телеведущей Ксении Собчак продавать «алкоголь, наркотики и любые подобные вещи» только людям с высшим образованием парламентарий отметил, что это «полная ерунда» и последствия не зависят от образования человека.

«Можно по-разному алкоголь употреблять — 50 граммов, а можно литр. Всё от человека зависит, но ни в коем случае не зависит от его образования, будь то начальное, среднее или высшее», - резюмировал Леонов.

Ранее в Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатОбразованиеПродажаАлкогольКсения Собчак
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