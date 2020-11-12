В Госдуме назвали достойный размер студенческой стипендии

«Уповать только на «его величество рынок» в корне неверно. Рынок ничего хорошего для людей никогда не сделает. У нас в Конституции записано, что Российская Федерация – это социальное государство! Социальное – это значит развернутое лицом к людям, а не другими частями своего государственного тела. В этой связи у нас есть много предложений. В числе прочего повышение стипендий для студентов. Не три тысячи рублей, а 15-20 тысяч. Все это можно решить, проявив политическую волю. О чем мы и призывали правительство Медведева, а теперь призываем правительство Мишустина», - уточнил он.

Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов заявил о необходимости прекратить деятельность микрофинансовых организаций, назвав их «пиявками, паразитирующими на нормальной жизни россиян».