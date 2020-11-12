В Госдуме назвали достойный размер студенческой стипендии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на брифинге НСН заявил, что студенческая стипендия должна быть на уровне 20 тысяч рублей.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился онлайн брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на тему: «Госдума в борьбе с коронакризисом: кто поддержит россиян?». Он заявил, что размер стипендии студентам должен быть увеличен в несколько раз.

«Пиявки и паразиты». В Госдуме призвали запретить микрофинансовые организации

«Уповать только на «его величество рынок» в корне неверно. Рынок ничего хорошего для людей никогда не сделает. У нас в Конституции записано, что Российская Федерация – это социальное государство! Социальное – это значит развернутое лицом к людям, а не другими частями своего государственного тела. В этой связи у нас есть много предложений. В числе прочего повышение стипендий для студентов. Не три тысячи рублей, а 15-20 тысяч. Все это можно решить, проявив политическую волю. О чем мы и призывали правительство Медведева, а теперь призываем правительство Мишустина», - уточнил он.

Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов заявил о необходимости прекратить деятельность микрофинансовых организаций, назвав их «пиявками, паразитирующими на нормальной жизни россиян».

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ТЕГИ:СтудентыСтипендииСергей Миронов
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