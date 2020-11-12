«Пиявки и паразиты». В Госдуме призвали запретить микрофинансовые организации

«Согласно статистике, каждый пятый человек в России отдает зарплату на проценты по кредитам. Сегодня мы видим, что микрофинансовые организации, которые задумывались в 2010 году в качестве альтернативы отсутствующим в маленьких городах филиалам банков, сейчас как пиявки присосались к россиянам и превратились в ростовщические конторы в самом гнусном виде. Они пишут «1%» на вывеске, а внизу мелким шрифтом подписывают «в день». И человек, который взял 5 тысяч рублей до зарплаты, попадает в долговую кабалу. Через несколько месяцев он должен уже несколько сотен тысяч. Люди оказываются в безвыходной ситуации. Мы предлагаем запретить такие организации. Ничего хорошего от них нет. Но вместе с тем нужно создать государственную структуру, чтобы это был не банк, а кредитное учреждение, которое взяло бы все долги от МФО, причем без процентов. Эти проценты неправомерно накручены, это деньги из воздуха. Мы заявляем о необходимости ликвидировать микрофинансовые организации как абсолютно ненужную ростовщическую структуру, паразитирующую на нормальной жизни наших граждан», - заявил он.

Ранее в ходе брифинга Сергей Миронов заявил о необходимости увеличить финансирование здравоохранения и повышать престижность профессии врача. По его словам, на здравоохранение должно идти не 3,5% от бюджета, а как минимум вдвое больше.

