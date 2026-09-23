Сергей Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному сезону

Москва готова к новому отопительному сезону, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, столичные службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем, оборудования. Действующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей в Москве, перспективные городские программы, а также инфраструктурные проекты.

«В мае — августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысяч километров тепловых сетей», — подчеркнул Собянин.

К отопительному периоду в столице было подготовлено в том числе 34,6 тысячи жилых домов, 8,4 тысячи социальных объектов, около 30,8 тысячи объектов экономики. Службы провели осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования в котельных, центральных тепловых пунктах, объектах большой энергетики, на инженерных сетях тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

В Москве подготовили к новому осенне-зимнему периоду 13 ТЭЦ, 38 районных тепловых станций, 42 квартальные, 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» были проведены ремонтные работы на 11 энергоблоках, 34 паровых турбинах, а также 234 водогрейных и 42 энергетических котлах. Кроме того, профилактический ремонт затронул 428 сетевых насосов, 59 сетевых подогревателей и бойлеров.

На 19,5 тысячи км тепловых сетей состоялись гидравлические испытания. Под повышенным давлением специалисты проверили прочность труб и мест соединений, запорной арматуры, другого оборудования.

Работники ПАО «МОЭК» провели ремонтные и профилактические работы на 24 насосно-перекачивающих станциях, 45 тепловых станциях, 91 котельной. Специалисты обеспечили готовность свыше 10,8 тысячи тепловых пунктов. При этом было реконструировано 150 км тепловых сетей.

Также в городе в полном объеме подготовили более 130 тысяч км электрических сетей, 170 высоковольтных подстанций и 23 тысячи трансформаторных. Состоялись работы по реконструкции 165 км кабельных линий, было отремонтировано 3,6 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.

Кроме того, АО «Мосгаз» завершило техническую диагностику и ремонт около 3,5 тысячи км газопроводов и 314 газорегуляторных пунктов. В свою очередь, работники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13,2 тысячи км водопроводных сетей и 9,8 тысячи км канализационных, отремонтировали около 8,8 тысячи колодцев и 420 пожарных гидрантов, подготовили 384 водоразборные колонки к работе в зимних условиях. При этом ГУП «Мосводосток» провело ревизию 5,5 тысячи км водосточных сетей, 384 километров коллекторов, выполнило работы по промывке, очистке, текущему ремонту более 1,4 тысячи км водосточных сетей.

В 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда обновили внутридомовые системы центрального отопления более чем 820 домов.

Как отметил Собянин, в столице для работы в зимний период сформировали аварийные бригады.

«Они оснащены всем необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных снегосплавных пункта», — указал мэр.

В содержании территорий и объектов Москвы задействуют необходимое количество дорожно-уборочной, инженерной, прочей специализированной техники и средств малой механизации. Все они полностью подготовлены к работе в холодное время года. Собянин заключил, что системы ресурсоснабжения, объекты городского хозяйства, оборудование, техника готовы к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

