В Госдуме нашли способ увеличить пенсии

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что повысить пенсии можно за счёт средств, выделяемых на финансирование чиновников.

«Потерянные миллиарды». В Совфеде раскрыли масштабы махинаций с пенсиями в НПФ

По его словам, более 185 млрд рублей можно получить «обнулив расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников». Также он предлагает «сократить резервный фонд правительства на 220 млрд из 290».

«Из полученных средств 68 млрд направляем на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Ещё 16 млрд - на индексацию военным пенсионерам. В следующем году кабинет министров предлагает повысить пенсии этой категории граждан всего на 0,32% вместо положенных 2%», — написал политик.

Миронов отметил, что предложенные меры позволят также увеличить расходы на образование, культуру, охрану окружающей среды, развитие региональной науки и ряд других аспектов.

Депутат добавил, что бюджет необходимо «не просто поправлять, а полностью переписывать».

Ранее в Росстате заявили, что размер реальной пенсии в России уменьшается восьмой месяц подряд, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПенсияЧиновникиСправедливая РоссияСергей Миронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры