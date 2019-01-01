В Госдуме нашли способ решения главной проблемы скорой помощи
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить согласие на оказание медицинской помощи при вызове неотложек. По мнению парламентария, сам факт вызова скорой помощи должен автоматически приравниваться к такому согласию.
Авторы инициативы считают, что в этом случае медики не будут тратить время на бюрократические процедуры и смогут уделять больше времени самим пациентам, передает Ura.ru.
В настоящее время прибывшие на вызов фельдшеры не имеют права оказывать экстренную помощь, пока пациент не даст на это свое согласие, напоминает РИА ФАН.
Телеканал 360 отмечает, что по статистике медики тратят на оформление согласия пациента в среднем 12 минут.
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