В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат
Работодатели обязаны учитывать рост цен и пересматривать уровень зарплат сотрудников, игнорирование этой нормы нарушает трудовое законодательство. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По его словам, для бюджетных организаций требование закреплено напрямую, а коммерческие компании должны прописывать механизм индексации в коллективных договорах или внутренних документах. При этом, как отметил депутат, на практике многие работодатели заменяют повышение зарплат разовыми премиями, что не считается выполнением обязательств.
Гаврилов подчеркнул, что сотрудник может начать с проверки внутренних документов компании и направить работодателю письменный запрос с просьбой разъяснить порядок индексации. В случае отсутствия ответа или формального отказа он рекомендовал обращаться в Государственную инспекцию труда, которая вправе провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений.
Также, по словам депутата, работник может добиться компенсации через суд. При наличии доказательств отсутствия индексации суд может обязать работодателя выплатить недополученные суммы и проценты за задержку, ориентируясь на официальные данные о росте потребительских цен, передает «Радиоточка НСН».
