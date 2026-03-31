В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат

Гаврилов подчеркнул, что сотрудник может начать с проверки внутренних документов компании и направить работодателю письменный запрос с просьбой разъяснить порядок индексации. В случае отсутствия ответа или формального отказа он рекомендовал обращаться в Государственную инспекцию труда, которая вправе провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений.

Также, по словам депутата, работник может добиться компенсации через суд. При наличии доказательств отсутствия индексации суд может обязать работодателя выплатить недополученные суммы и проценты за задержку, ориентируясь на официальные данные о росте потребительских цен, передает «Радиоточка НСН».

