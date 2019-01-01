Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным
Сегодня, 18 июня, Госдума рассмотрела и одобрила во втором чтении законопроект, который предполагает компенсацию при оплате ипотеки для семей с тремя и более детьми. В первом чтении, которое прошло 28 мая, инициатива также была одобрена. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, многодетные семья смогут получать 450 тысяч рублей дополнительно для погашения ипотечного кредита. Стоит отметить, что в случае принятия закона, он будет иметь обратную силу — его действие будет распространяться и на семьи, где ребенок родился с начала 2019 года. Таковых насчитывается около 30 тысяч.
Депутаты приняли и поправку к законопроекту, которая освобождает семьи, получившие компенсацию, от уплаты НДФЛ.
В минувшем феврале во время послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин отметил, что при суммировании материнского капитала и компенсации, многодетные семья получат более 900 тысяч рублей для погашения ипотеки, что является весомой долей стоимости квартир во многих российских регионах.
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