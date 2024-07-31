В Госдуме могут пересмотреть запрет на ношение гаджетов в зоне СВО

Ранее в Госдуме предложили отнести использование смартфонов и других записывающих устройств военными в зоне СВО к грубым дисциплинарным проступкам и ввести наказание за это в виде ареста до 10 суток. Как отмечал депутат Андрей Картаполов, инициатива направлена на обеспечение безопасности бойцов и подразделений, пишет 360.ru.

Комитет по обороне рекомендовал нижней палате парламента «признать утратившим силу» постановление о федеральном законе. Госдуме рекомендовано вновь рассмотреть во втором чтении указанный законопроект. Вопрос включили в повестку заседания 31 июля.

При этом в документе намерены уточнить, что дисциплинарное наказание для бойцов не предусмотрено, если речь идет об используемых для выполнения обязанностей службы устройствах.

