В Госдуме хотят запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев
Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который запретит в России суррогатным матерям оказывать услуги иностранцам, сообщают РИА Новости.
Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он рассказал, что новый нормативный акт поддержит тех россиян, которые хотели бы, но не могут завести детей по медицинским показаниям.
Депутат подчеркнул, что документ защитит и права детей, рожденных суррогатными матерями. Их не отправят за рубеж сразу после появления на свет, отметил Пискарев.
Ранее руководитель центра планирования семьи и репродукции к.м.н., Евгения Балашова заявила в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», что не видит причин, по которым следует останавливать приток туристов, пусть даже с медицинской целью.
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