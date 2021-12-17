В Госдуме хотят запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев

Он рассказал, что новый нормативный акт поддержит тех россиян, которые хотели бы, но не могут завести детей по медицинским показаниям.

Депутат подчеркнул, что документ защитит и права детей, рожденных суррогатными матерями. Их не отправят за рубеж сразу после появления на свет, отметил Пискарев.

Ранее руководитель центра планирования семьи и репродукции к.м.н., Евгения Балашова заявила в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», что не видит причин, по которым следует останавливать приток туристов, пусть даже с медицинской целью.

