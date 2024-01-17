В Госдуме готовят инициативу о запрете увольнять учителей

В Госдуме готовят инициативу о запрете увольнять учителей, сообщает «Дума ТВ» со ссылкой на члена комитета по просвещению Анну Скрозникову.

По ее словам, многие родители считают, что в некоторых ситуациях учителей увольняют несправедливо.

Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей

До этого президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по защите чести, достоинства и репутации педагогических работников в социальных сетях. Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Среди ответственных за исполнение поручения председатель правительства Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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