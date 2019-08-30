В Госдуме готовится документ по запрету дезинформации о вакцинации в соцсетях

Генеральный директор Всероссийской организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с критикой в отношении информации в социальных сетях о вакцинации. Он отметил, что искажение сведений об иммунизации в соцсетях «быстро разносятся во многих странах» и «столь же заразны и опасны, как и болезни, которым помогают распространяться».

Ежегодно, по словам представителя ВОЗ вакцины спасают жизни 2 млн человек по всему миру.

Член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Николай Герасименко рассказал в эфире НСН о проработке вопроса по запрещению на законодательном уровне информации об иммунизации населения в российском сегменте интернета.

«Предложения по запрету в соцсетях распространять дезинформацию о вакцинации уже есть, пока идет обсуждение. В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу - проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет. Минздрав тоже поддерживает инициативу Комитета на запрет в сети агитации против вакцинации», - рассказал собеседник НСН.