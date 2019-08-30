В Госдуме готовится документ по запрету дезинформации о вакцинации в соцсетях
Член комитета по охране здоровья Госдумы РФ рассказал о готовящейся нормативной базе по информации в соцсетях о вакцинации российских граждан.
Генеральный директор Всероссийской организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с критикой в отношении информации в социальных сетях о вакцинации. Он отметил, что искажение сведений об иммунизации в соцсетях «быстро разносятся во многих странах» и «столь же заразны и опасны, как и болезни, которым помогают распространяться».
Ежегодно, по словам представителя ВОЗ вакцины спасают жизни 2 млн человек по всему миру.
Член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Николай Герасименко рассказал в эфире НСН о проработке вопроса по запрещению на законодательном уровне информации об иммунизации населения в российском сегменте интернета.
«Предложения по запрету в соцсетях распространять дезинформацию о вакцинации уже есть, пока идет обсуждение. В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу - проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет. Минздрав тоже поддерживает инициативу Комитета на запрет в сети агитации против вакцинации», - рассказал собеседник НСН.
Герасименко отметил, что противники вакцинации, обычно, голословны и не подкрепляют свои высказывания фактами.
«Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты. А когда такие апологеты вакцинации выступают в сетях, что любая вакцинация вредна, вот это прежде всего и должно быть под запретом. Необходимо законодательно не давать возможности противникам вакцинации, которые зачастую ни чем не мотивируют это, использовать интернет для агитации против вакцинации», - заключил депутат Госдумы РФ.
В ВОЗ соцсети расценивают как важный источник информирования населения. А в эпоху развития цифровых технологий это воздействие таковым останется и для будущих поколений родителей, считает Гебрейесус.
Ранее в эфире НСН врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева обвинила антипрививочников в социальной безответственности.
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