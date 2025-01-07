В Госдуме доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении как отдельного вида платежа платы за текущий ремонт в домах. Об этом рассказал первый зампред комитета Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Как отметил депутат, документ дорабатывают ко второму чтению.

«В платежках... могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ», — поделился Кошелев.

По словам парламентария, сейчас в квитанциях указаны расходы на содержание и текущий ремонт, из-за такой формулировки появляются лазейки для недобросовестных управляющих компаний. Кошелев указал, что деньги на текущий ремонт дома собирают в составе общих средств, а жильцы «не понимают, за что платят и на что деньги потрачены». После выделения текущего ремонта в отдельный платеж управляющие организации обяжут каждый квартал отчитываться о соответствующих поступлениях и расходах.

Между тем зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о росте тарифов на газ, электричество, воду и отопление, они увеличатся в среднем на 12%, напоминает RT.

