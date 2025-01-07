В Госдуме доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении как отдельного вида платежа платы за текущий ремонт в домах. Об этом рассказал первый зампред комитета Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
Как отметил депутат, документ дорабатывают ко второму чтению.
«В платежках... могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ», — поделился Кошелев.
По словам парламентария, сейчас в квитанциях указаны расходы на содержание и текущий ремонт, из-за такой формулировки появляются лазейки для недобросовестных управляющих компаний. Кошелев указал, что деньги на текущий ремонт дома собирают в составе общих средств, а жильцы «не понимают, за что платят и на что деньги потрачены». После выделения текущего ремонта в отдельный платеж управляющие организации обяжут каждый квартал отчитываться о соответствующих поступлениях и расходах.
Между тем зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о росте тарифов на газ, электричество, воду и отопление, они увеличатся в среднем на 12%, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист Табах спрогнозировал «мягкую посадку» экономики в 2025 году
- Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- В Госдуме доработают проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж
- СМИ: Cпецпосланник Трампа отложил визит в Киев
- Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил
- Юрист Адамс предупредил водителей о штрафах за кофе и мороженое в руке
- При землетрясении в Тибете погибли 53 человека
- Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь России
- Умер бард Вадим Мищук
- Спасатели заявили о гибели 32 человек при землетрясении в Тибете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru