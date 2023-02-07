Службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы

Госдума может принять в первом чтении законопроект «Об изменениях в закон «Об образовании в РФ». Депутаты и сенаторы предлагают отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан, за которые они могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, сообщают «Известия».

Уточняется, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии, по задумке авторов он направлен на повышение престижа воинской службы.

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Принять законопроект парламенту рекомендовали профильные комитеты нижней палаты по просвещению, а также по науке и высшему образованию.

России не понадобится частичная или всеобщая мобилизация для того, чтобы отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для российской территории, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СтудентывузыАрмия
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