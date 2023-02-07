Службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы
Госдума может принять в первом чтении законопроект «Об изменениях в закон «Об образовании в РФ». Депутаты и сенаторы предлагают отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан, за которые они могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, сообщают «Известия».
Уточняется, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии, по задумке авторов он направлен на повышение престижа воинской службы.
Принять законопроект парламенту рекомендовали профильные комитеты нижней палаты по просвещению, а также по науке и высшему образованию.
России не понадобится частичная или всеобщая мобилизация для того, чтобы отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для российской территории, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
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