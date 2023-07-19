Депутат Разворотнева: Апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что единого мнения по статусу апартаментов пока не сформировано, компромиссное решение может быть выработано в осеннюю сессию. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Хуснуллина, проблема заключается в разных подходах к ситуации в крупных и небольших городах. По словам Разворотневой, уже построенные апартаменты не будут приравнены к жилью.

«Возможно, они получат третий статус — помещения, предназначенные для временного проживания. Коль скоро в этих помещениях уже живут люди, которым некуда деваться, нужно решить целый ряд насущных вопросов. Они связаны с платежами за содержание имущества, с капитальными ремонтами, с пропиской (хотя бы временной), с поставкой коммунальных услуг, с налогообложением. Полагаю, неправильно приравнивать эти помещения к полностью коммерческим и нежилым, потому что там живут люди и не извлекают из этого прибыли. Если апартаменты будут признаны пригодными местами для временного проживания и это не повлечет за собой обязательств со стороны регионов и муниципалитетов по обеспечению новых жилых кварталов социальной и транспортной инфраструктурой, возможно, и регионы примут такую позицию», — сказала Разворотнева.

Собеседница НСН отметила, что статус апартаментов сложно урегулировать законодательно.

«Они могли бы получить статус помещений для временного проживания, но это очень трудно сделать в рамках законодательства. Мы пытались начать с Торгово-промышленной палаты, это нельзя прописать ни в Жилищном кодексе, ни в Градостроительном кодексе. Какой-то статус им нужно дать, а какой именно — сейчас обсуждается», — добавила эксперт.

В заключение Разворотнева заявила, что закон о статусе апартаментов не будет принят до конца года.

«Стоял вопрос, будут ли отзывать законопроект, потому что его раскритиковали за странные конструкции, связанные с признанием жилыми отдельных помещений в этих комплексах. Однако Хуснуллин заявил, что отзывать законопроект рано, и предложил попытаться его доработать. Возможно, ко второму чтению он полностью изменится», — подытожила она.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что введение НДС на апартаменты можно объяснить желанием правительства убрать конкуренцию между дешевыми апартаментами и другими видами недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

