Депутат Разворотнева: Апартаменты не приравняют к жилым помещениям, но возможен особый статус
Перед парламентариями был поставлен вопрос об отзыве законопроекта о статусе апартаментов, однако было решено его доработать, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Уже построенные апартаменты не приравняют к жилым помещениям, однако проживание в них людей понуждает к решению целого ряда насущных вопросов, связанных с платежами, капремонтами, пропиской и так далее. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что единого мнения по статусу апартаментов пока не сформировано, компромиссное решение может быть выработано в осеннюю сессию. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Хуснуллина, проблема заключается в разных подходах к ситуации в крупных и небольших городах. По словам Разворотневой, уже построенные апартаменты не будут приравнены к жилью.
«Возможно, они получат третий статус — помещения, предназначенные для временного проживания. Коль скоро в этих помещениях уже живут люди, которым некуда деваться, нужно решить целый ряд насущных вопросов. Они связаны с платежами за содержание имущества, с капитальными ремонтами, с пропиской (хотя бы временной), с поставкой коммунальных услуг, с налогообложением. Полагаю, неправильно приравнивать эти помещения к полностью коммерческим и нежилым, потому что там живут люди и не извлекают из этого прибыли. Если апартаменты будут признаны пригодными местами для временного проживания и это не повлечет за собой обязательств со стороны регионов и муниципалитетов по обеспечению новых жилых кварталов социальной и транспортной инфраструктурой, возможно, и регионы примут такую позицию», — сказала Разворотнева.
Собеседница НСН отметила, что статус апартаментов сложно урегулировать законодательно.
«Они могли бы получить статус помещений для временного проживания, но это очень трудно сделать в рамках законодательства. Мы пытались начать с Торгово-промышленной палаты, это нельзя прописать ни в Жилищном кодексе, ни в Градостроительном кодексе. Какой-то статус им нужно дать, а какой именно — сейчас обсуждается», — добавила эксперт.
В заключение Разворотнева заявила, что закон о статусе апартаментов не будет принят до конца года.
«Стоял вопрос, будут ли отзывать законопроект, потому что его раскритиковали за странные конструкции, связанные с признанием жилыми отдельных помещений в этих комплексах. Однако Хуснуллин заявил, что отзывать законопроект рано, и предложил попытаться его доработать. Возможно, ко второму чтению он полностью изменится», — подытожила она.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что введение НДС на апартаменты можно объяснить желанием правительства убрать конкуренцию между дешевыми апартаментами и другими видами недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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