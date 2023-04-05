Собственники апартаментов еще в 17 зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Семнадцать новых зданий в столице внесены в Реестр апартаментов, собственникам которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц. Об этом рассказала руководитель Департамента по экономической политике и развитию Москвы Мария Багреева.

Она отметила, что для предоставления льготы московское правительство каждый год актуализирует Реестр апартаментов. По ее словам, теперь к 26 зданиям добавлены еще 17. Багреева подчеркнула, что внесение зданий в Реестр дает возможность обеспечить поддержку граждан, которые приобрели нежилые помещения и используют их для постоянного проживания.

Так, апартаменты являются нежилыми помещениями и облагаются налогом на имущество физлиц по ставке 0,5% от кадастровой стоимости. При этом в случаях, когда апартаменты располагаются в зданиях, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, налог платится по повышенной ставке 1,5%.

Отмечается, что одно здание, которое находится на улице 1-й Смоленский переулок, дом 21, было исключено из Реестра. Оно перестало удовлетворять условиям нахождения в нем. Несмотря на это, подобная мера не повлечет увеличения налоговой нагрузки на собственников. Для апартаментов в зданиях, не включенных в перечень торгово-офисных объектов, уже действует пониженная налоговая ставка 0,5%.

