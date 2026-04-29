Арзуманов также раскрыл, какие международные направления в этом году выбрали россияне.

«По международным направлениям короткие туры не очень популярны. Людям приходится брать отпуска. Но самолёты пустыми не летают. Турция остаётся по общему объему выездного туризма №1. Хотя на пятки наступает Азия: рост по Китаю в 2 раза, Вьетнам – в 3 раза, по крайней мере, по данным нашей компании. Япония показывает невероятные объёмы, хотя туда нет даже прямых рейсов и надо собирать много документов. Плюс с Ближнего Востока «Аэрофлот» переставил свои ёмкости на Азию, что тоже даёт ей большой бонус. Египет тоже не списываем со счетов. И хотел бы ещё отметить страны бывшего СССР, которые на короткие майские праздники получили поддержку от наших замечательных туристов. Люди едут и в Армению, и в Грузию, Азербайджан, Узбекистан. Можно отдохнуть за 3-4 дня, и есть экскурсионные программы. Достаточно неплохо продаётся и Белоруссия», - рассказал он.

Со своей стороны, коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин отдельно выделил спрос на Стамбул.

«Турция у нас на первом месте, но интересно посмотреть на долю других направлений. Если в прошлом году по нашей группе компаний Турция занимала у нас 14,4% в этот же период, то сейчас занимает всего 9%. Да и Абхазия не так сильно выросла год к году. Но при этом неплохой рост показал Египет, практически в 4,5 раза выросли бронирования по Вьетнаму. В 3 раза выросли бронирования по Китаю. Для пляжной Турции, Анатолийского побережья апрель – не самое популярное время, в продажах лидирует Стамбул», - рассказал он.

Внутренний турпоток на майские праздники 2026 года в России увеличится на 5–15% по сравнению с 2025 годом и превысит 3 млн организованных поездок. Основной спрос придется на короткие туры — три-четыре дня, а также экскурсионные поездки в Москву, на Алтай, Кавказ, в Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Краснодарского края.

Среди зарубежных направлений сохраняется традиционный лидер — Турция, на которую приходится до 50% всех проданных туров на майские праздники. Так же в числе популярных стран: Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.

