В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN
Интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Парламентарий напомнил, что у регулятора есть ряд претензий к «Википедии», вынесены судебные решения. При этом он признал, что блокировка ресурса может вызвать дискомфорт у пользователей.
По словам Горелкина, вся ценная информация из «Википедии» уже продублирована.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать материалы «Википедии» для портала «Знание. Вики», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в РФ
- «Спою на бис?» В музиндустрии спорят о творчестве Пугачевой и Орбакайте
- Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией
- «Это провокация»: Леонтьев опроверг отмену концертов до окончания СВО
- Террористы ликвидированы: В Ингушетии из-за боевиков погиб местный житель
- В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
- Алла Пугачева выпустила песню «Не беспокойся за меня»
- Рогов заявил о продвижении ВС РФ в юго-западной части Работино
- Берлинский спецназ задержал членов группировки «Фракция Красной армии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru