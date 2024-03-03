В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN

Парламентарий напомнил, что у регулятора есть ряд претензий к «Википедии», вынесены судебные решения. При этом он признал, что блокировка ресурса может вызвать дискомфорт у пользователей.

По словам Горелкина, вся ценная информация из «Википедии» уже продублирована.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать материалы «Википедии» для портала «Знание. Вики», напоминает «Радиоточка НСН».

