В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN

Интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Свалка фактов»: Вассерман об идее Мединского скопировать «Википедию»

Парламентарий напомнил, что у регулятора есть ряд претензий к «Википедии», вынесены судебные решения. При этом он признал, что блокировка ресурса может вызвать дискомфорт у пользователей.

По словам Горелкина, вся ценная информация из «Википедии» уже продублирована.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать материалы «Википедии» для портала «Знание. Вики», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kaliningradtoday.ru
ТЕГИ:ВикипедияДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры