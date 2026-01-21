Сенатор Шейкин подтвердил, что Роскомнадзор вводит меры против Telegram

По словам сенатора, меры вводятся и в отношении мессенджера Telegram. Шейкин указал, что это связано с тем, что платформа «не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ».

«С августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не проходят аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», - добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что руководство Telegram взаимодействует с властями, однако «скорость этого взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная».

