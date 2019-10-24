В городские поликлиники примут 500 врачей узких специальностей
На работу в поликлиники Москвы в предстоящем году будут дополнительно приняты 500 новых сотрудников. Об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Он пояснил, что в каждом московской поликлинике уже с начала 2020-го должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они возьмут на себя, как минимум, 80% обращающихся за помощью пациентов. Также Хрипун отметил, что на некоторых позициях для узких специалистов (кардиологов, неврологов, и эндокринологов) есть вакансии. И они должны быть закрыты до конца 2019-го
Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения Москвы отметил, что за последние два года количество врачей в столице увеличилось более чем на две тысячи, пишет АГН Москва.
Ранее НСН писала, что с момента начала прививочной кампании почти 30 тысяч человек привито от гриппа в павильонах «Здоровая Москва». Отмечается, что в этом году жители столицы впервые получили возможность сделать прививки в таких павильонах. Старт прививочному сезону был дан 4 сентября. Самыми активными по числу желающих обезопасить себя от инфекции стали павильоны в ландшафтном парке «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них было привито более полутора тысяч человек.
Напомним, что для бесплатной вакцинации в павильоне нужно иметь при себе лишь паспорт. В городе действует 65 мобильных пунктов, расположенных рядом с подземкой.
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