В городские поликлиники примут 500 врачей узких специальностей

На работу в поликлиники Москвы в предстоящем году будут дополнительно приняты 500 новых сотрудников. Об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он пояснил, что в каждом московской поликлинике уже с начала 2020-го должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они возьмут на себя, как минимум, 80% обращающихся за помощью пациентов. Также Хрипун отметил, что на некоторых позициях для узких специалистов (кардиологов, неврологов, и эндокринологов) есть вакансии. И они должны быть закрыты до конца 2019-го

Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения Москвы отметил, что за последние два года количество врачей в столице увеличилось более чем на две тысячи, пишет АГН Москва.