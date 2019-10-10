В «Активном гражданине» открыто голосование о новом стандарте поликлиник

Голосование по поводу проекта «Новый московский стандарт поликлиник» стартовало на платформе «Активный гражданин». В нём, как сообщается на сайте столичного мэра, граждан просят ответить, поддерживают ли они этот проект. Также на странице опроса подробно рассказано, что представляют собой поликлиники нового типа.

Отметим, что проект предполагает введение нового стандарта, согласно которому все поликлиники в Москве станут более комфортными для пациентов. Они будут оборудованы современной техникой, также предполагается зонирование и продуманное расположение кабинетов. Кроме того, стандарт позволит проходить большинство процедур в одном медицинском учреждении.

Напомним, ранее НСН писала, что в павильонах «Здоровая Москва» обследовались 430 тысяч москвичей. Все точки «Здоровой Москвы» работали без перерывов и выходных, а приём пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник.



