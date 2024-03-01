В горах на юге Крыма спасли двух женщин

На хребте горы Чалки в районе Судака на юге Крымского полуострова спасли двух женщин, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

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Женщины не могли спуститься с хребта горы. В спасательной операции участвовали три человека.

Туристок сопроводили в безопасное место. Необходимости в медицинской помощи не было.

В конце февраля группу туристов спасли на горе вблизи поселка Соколиное на юге полуострова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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