В горах на юге Крыма спасли двух женщин

Женщины не могли спуститься с хребта горы. В спасательной операции участвовали три человека.

Туристок сопроводили в безопасное место. Необходимости в медицинской помощи не было.

В конце февраля группу туристов спасли на горе вблизи поселка Соколиное на юге полуострова, передает «Радиоточка НСН».

