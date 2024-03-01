В горах на юге Крыма спасли двух женщин
1 марта 202423:59
На хребте горы Чалки в районе Судака на юге Крымского полуострова спасли двух женщин, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.
Женщины не могли спуститься с хребта горы. В спасательной операции участвовали три человека.
Туристок сопроводили в безопасное место. Необходимости в медицинской помощи не было.
В конце февраля группу туристов спасли на горе вблизи поселка Соколиное на юге полуострова, передает «Радиоточка НСН».
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- В горах на юге Крыма спасли двух женщин
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru