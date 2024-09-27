В Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России

Корпорации Google известно о проблемах с использованием учетных записей у ряда пользователей в России. Об этом рассказали Известиям в компании.

В Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян

Как отметили в Google, они работают над устранением проблем.

«Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — подчеркнули в корпорации.

Ранее Минцифры России сообщило, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. При этом число СМС-сообщений, отправляемых компанией пользователям в РФ, значительно сократилось.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры