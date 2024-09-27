В Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России
27 сентября 202412:27
Корпорации Google известно о проблемах с использованием учетных записей у ряда пользователей в России. Об этом рассказали Известиям в компании.
Как отметили в Google, они работают над устранением проблем.
«Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — подчеркнули в корпорации.
Ранее Минцифры России сообщило, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. При этом число СМС-сообщений, отправляемых компанией пользователям в РФ, значительно сократилось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru