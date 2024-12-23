В Google заявили, что не имеют отношения к падению трафика YouTube в РФ
Google известно, что многие пользователи в России не могут получить доступ к YouTube. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК.
Рост числа жалоб на плохую работу YouTube с мобильной версии начался 19 декабря. В IT-гиганте указали, что не имеют никакого отношения к происходящему.
«Проблемы с доступом не являются результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнули в Google.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросами замедления YouTube должен заниматься Роскомнадзор, сообщает RT.
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