В Google заявили, что не имеют отношения к падению трафика YouTube в РФ

Google известно, что многие пользователи в России не могут получить доступ к YouTube. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК.

Путин заявил, что в замедлении YouTube виноват Google, а не Россия

Рост числа жалоб на плохую работу YouTube с мобильной версии начался 19 декабря. В IT-гиганте указали, что не имеют никакого отношения к происходящему.

«Проблемы с доступом не являются результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — подчеркнули в Google.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросами замедления YouTube должен заниматься Роскомнадзор, сообщает RT.

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