Медведев успокоил Анастасию Ивлееву: YouTube не закроем

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, которая присутствовала на пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, поинтересовалась у него, не собираются ли в России запрещать YouTube в связи с принятием закона о «суверенном» интернете.

В свою очередь глава правительства заявил, что такие меры не обсуждаются.

«Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывал на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Она тоже меняется, они ее делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, связанных с коммерциализацией интернет-среды», - отметил Медведев.

