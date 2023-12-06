В голосовании по кличке панды из Московского зоопарка лидирует имя Катюша
6 декабря 202313:26
Более двухста тысяч москвичей приняли участие в голосовании по выбору имени для детеныша панда из Московского зоопарка. Лидирует имя Катюша, говорится на сайте «Активный гражданин».
Голосование проходит с субботы. В общей сложности на выбор предложено десять вариантов имени, в том числе два русских и несколько китайских.
За Катюшу проголосовали 26% жителей столицы, что превышает 52 тысячи человек.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Китай вернет обратно двух больших панд, подаренных Великобритании в 2011 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru