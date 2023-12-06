В голосовании по кличке панды из Московского зоопарка лидирует имя Катюша

Более двухста тысяч москвичей приняли участие в голосовании по выбору имени для детеныша панда из Московского зоопарка. Лидирует имя Катюша, говорится на сайте «Активный гражданин».

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Голосование проходит с субботы. В общей сложности на выбор предложено десять вариантов имени, в том числе два русских и несколько китайских.

За Катюшу проголосовали 26% жителей столицы, что превышает 52 тысячи человек.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Китай вернет обратно двух больших панд, подаренных Великобритании в 2011 году.

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ФОТО: t.me/svetlanaakulova1 / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Московский Зоопарк

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