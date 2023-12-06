В голосовании по кличке панды из Московского зоопарка лидирует имя Катюша

Голосование проходит с субботы. В общей сложности на выбор предложено десять вариантов имени, в том числе два русских и несколько китайских.

За Катюшу проголосовали 26% жителей столицы, что превышает 52 тысячи человек.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Китай вернет обратно двух больших панд, подаренных Великобритании в 2011 году.

