Дикая лиса убила 13 краснокнижных фламинго в зоопарке в Вене
В старейшем зоопарке мир Шёнбрунне, расположенном в Вене, дикая лиса убила 13 краснокнижных красных фламинго, пишет австрийская газета Kurier со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Уточняется, что обычно сотрудники зоопарка вечером переносят краснокнижных птиц, которые находятся под угрозой исчезновения, в помещения, где фламинго спят ночью. Сам вольер окружен электрическими ограждениями для защиты от диких зверей.
Однако в злополучный специалисты забыли занести фламинго в помещение, а электро-забор почему-то не работал, отмечает издание.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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