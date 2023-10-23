Дикая лиса убила 13 краснокнижных фламинго в зоопарке в Вене

Уточняется, что обычно сотрудники зоопарка вечером переносят краснокнижных птиц, которые находятся под угрозой исчезновения, в помещения, где фламинго спят ночью. Сам вольер окружен электрическими ограждениями для защиты от диких зверей.

Однако в злополучный специалисты забыли занести фламинго в помещение, а электро-забор почему-то не работал, отмечает издание.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

