В Гидрометцентре спрогнозировали аномально холодную погоду в центре Европейской России
Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до первых чисел мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура будет в пределах 8-10 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. При этом интенсивных осадков не ожидается. Синоптик отметил, что холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы.
Ранее Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на 10-12 градусов сохраняется на Ямале, на 15 градусов теплее обычного ожидается на Чукотке
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru