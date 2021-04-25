В Гидрометцентре спрогнозировали аномально холодную погоду в центре Европейской России

Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до первых чисел мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается аномальное тепло

По его словам, температура будет в пределах 8-10 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. При этом интенсивных осадков не ожидается. Синоптик отметил, что холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на 10-12 градусов сохраняется на Ямале, на 15 градусов теплее обычного ожидается на Чукотке

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ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр России
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